Агент Дивеева рассказал о самочувствии игрока

Фото: твиттер ЦСКА

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева рассказал, как проходит восстановление игрока.

"Самочувствие у Игоря нормальное, однако играть не может. Он тренируется индивидуально, делает все, что разрешают доктора. По срокам восстановления непонятно, все будет зависеть от динамики восстановления", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Дивеев восстанавливается после травмы мышцы таза.

В этом сезоне Дивеев провел 10 матчей, в которых забил один гол.

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