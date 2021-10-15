Агент Дивеева рассказал о самочувствии игрока
Фото: твиттер ЦСКА
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева рассказал, как проходит восстановление игрока.
"Самочувствие у Игоря нормальное, однако играть не может. Он тренируется индивидуально, делает все, что разрешают доктора. По срокам восстановления непонятно, все будет зависеть от динамики восстановления", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Дивеев восстанавливается после травмы мышцы таза.
В этом сезоне Дивеев провел 10 матчей, в которых забил один гол.
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