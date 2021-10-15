Жиру рассказал о критике со стороны болельщиков сборной Франции из-за Бензема

Фото: инстаграм Жиру

Форвард "Милана" Оливье Жиру рассказал, как к нему относились болельщики из-за того, что он занял место Карима Бензема в сборной Франции.

"Мои отношения с Каримом, безусловно, были уникальными. Мне пришлось столкнуться с критикой и терпеть её, так как я занимал его место в сборной. Большинство людей поддерживали его, а не меня. Они меня освистывали. В игре против Камеруна я забил, однако они всё равно меня освистали. Они возмущались, потому что я был на его месте.

Утром перед товарищеской игрой с Камеруном в 2016 году я увидел мальчика возле отеля, в котором находилась наша сборная. Он держал плакат, на котором было написано: "Жиру, пожалуйста, получи травму", - приводит слова Жиру AS.

Напомним, что Бензема не вызывали в сборную из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна.

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