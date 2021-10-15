"22 титула за 10 лет": Бартомеу рассказал о спортивных результатах "Барселоны" при его правлении
Фото: instagram
Экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу снова высказался о своей работе в клубе.
"В своей кампании они говорят о катастрофическом наследии, однако я такого не вижу. Спортивное наследие? За десять лет было выиграно 22 титула, молодежные команды выиграли больше трофеев, чем когда-либо, мы оставили лучшую женскую команду в мире, взявшую требл.
Давайте посмотрим, как много молодых футболистов мы оставили: Фати, Араухо, Пуч, Мингеса, пришел Педри, Мориба, на котором клуб заработал, де ла Фуэнте... А те, кто поднялись в основной состав - Гави, Нико Гонсалес, Кольядо - уже являются настоящим и будущим клуба, так как имеют большой талант. Это тоже часть наследия нашей команды.
Мы проделали отличную работу в этом вопросе", - приводит слова Бартомеу Diario Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14