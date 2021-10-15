"22 титула за 10 лет": Бартомеу рассказал о спортивных результатах "Барселоны" при его правлении

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"22 титула за 10 лет": Бартомеу рассказал о спортивных результатах "Барселоны" при его правлении Фото: instagram

Экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу снова высказался о своей работе в клубе.

"В своей кампании они говорят о катастрофическом наследии, однако я такого не вижу. Спортивное наследие? За десять лет было выиграно 22 титула, молодежные команды выиграли больше трофеев, чем когда-либо, мы оставили лучшую женскую команду в мире, взявшую требл.

Давайте посмотрим, как много молодых футболистов мы оставили: Фати, Араухо, Пуч, Мингеса, пришел Педри, Мориба, на котором клуб заработал, де ла Фуэнте... А те, кто поднялись в основной состав - Гави, Нико Гонсалес, Кольядо - уже являются настоящим и будущим клуба, так как имеют большой талант. Это тоже часть наследия нашей команды.

Мы проделали отличную работу в этом вопросе", - приводит слова Бартомеу Diario Sport.

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