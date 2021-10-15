"Реал" интересуется защитником "Лиона"

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"Реал" интересуется защитником "Лиона"Фото: инстаграм Денайера

"Реал" нацелился на защитника "Лиона" Джейсона Денайера.

Как сообщает Goal.com, мадридский клуб хочет подписать 26-летнего бельгийца летом в качестве свободного агента.

Отмечается, что в случае неудачи у "сливочных" есть альтернативные варианты.

В этом сезоне на счету Денайера один забитый гол в 8 играх.

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