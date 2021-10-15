Мальдини высказался о фаворитах на "Золотой мяч"

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Мальдини высказался о фаворитах на "Золотой мяч"

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини высказался о "Золотом мяче".

"Левандовски заслуживает выиграть "Золотой мяч", как и Бензема. Роберт побил много рекордов, забивая голы. Левандовски, Бензема и Месси будут в тройке лучших. Я думаю, что Месси выиграет "Золотой мяч", однако я бы отдал его Левандовски", - приводит слова Мальдини Marca.

Напомним, что церемония награждения запланирована на 29 ноября.

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