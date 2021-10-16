Футболисты сборной Дании были замечены на вечеринке с полуголыми девушками перед игрой с Молдовой
Фото: твиттер сборной Дании
Игроки сборной Дании угодили в скандальную ситуацию перед игрой отбора ЧМ-2022 против Молдовы.
Перед вылетом в Кишинев датские футболисты посетили вечеринку у бассейна отеля Marienlyst с участием полуголых девушек.
Как сообщает The Sun, отель сделал выговор двум сотрудникам, а Датский футбольный союз (DBU) начал расследование.
"Подобные мероприятия разочаровывающие и совершенно неприемлемые. К сожалению, есть сотрудники, которые слишком дружно относятся к сборной. Я и подумать не мог, что такое может произойти", - сказал менеджер отеля Майкл Лауритсен.
Напомним, что Дания досрочно завоевала путевку в финальную часть ЧМ-2022.
Читайте также: Дания вышла на ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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