Футболисты сборной Дании были замечены на вечеринке с полуголыми девушками перед игрой с Молдовой

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Футболисты сборной Дании были замечены на вечеринке с полуголыми девушками перед игрой с МолдовойФото: твиттер сборной Дании

Игроки сборной Дании угодили в скандальную ситуацию перед игрой отбора ЧМ-2022 против Молдовы.

Перед вылетом в Кишинев датские футболисты посетили вечеринку у бассейна отеля Marienlyst с участием полуголых девушек.

Как сообщает The Sun, отель сделал выговор двум сотрудникам, а Датский футбольный союз (DBU) начал расследование.

"Подобные мероприятия разочаровывающие и совершенно неприемлемые. К сожалению, есть сотрудники, которые слишком дружно относятся к сборной. Я и подумать не мог, что такое может произойти", - сказал менеджер отеля Майкл Лауритсен.

Напомним, что Дания досрочно завоевала путевку в финальную часть ЧМ-2022.

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