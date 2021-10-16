Украинец Коваленко принес "Специи" победу над "Салернитаной"
Фото: твиттер "Специи"
В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Специя" добыла победу над "Салернитаной".
Стоит отметить, что победу хозяевам принес украинец Виктор Коваленко, который отметился ассистом и победным голом.
"Специя" занимает в чемпионате 15-е место, "Салернитана" - 19-е.
"Специя" - "Салернитана" 2:1
Голы: Нванкво, 39 - 0:1, Стрелец, 51 - 1:1, Коваленко, 76 - 2:1
"Специя": Проведель, Феррер, Николау, Христов, Коваленко, Маджоре, Джаси, Нзола (Верде, 69), Сальседо (Подгоряну, 74), Стрелец (Манай, 68), Антист.
"Салернитана": Белец, Дьомбер (Кешрида, 20), Страннберг, Гальоло, Раньери (Дзортеа, 84), Оби, Ди Таккьо, Кастанос (Скьявоне, 67), Кулибали (Вергани, 85), Джурич (Гондо, 68), Нванкво.
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