"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" победил "Бернли"
Фото: твиттер "Лестера"
Представляем результаты матчей 8-го тура АПЛ.
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 4:2
Голы: Гринвуд, 19 - 0:1, Тилеманс, 31 - 1:1, Сеюнджю, 78 - 2:1, Рэшфорд, 82 - 2:2, Варди, 83 - 3:2, Дака, 90 - 4:2
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс (Вестергор, 88), Амарти, Сеюнджю, Кастань, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 73), Сумаре, Варди, Ихеаначо (Дака, 77).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Матич (Мактомини, 80), Погба, Бруну Фернандеш, Санчо (Рэшфорд, 65), Роналду, Гринвуд (Лингард, 80).
"Манчестер Сити" - "Бернли" 2:0
Голы: Бернарду Силва, 12 - 1:0, де Брюйне, 70 - 2:0
"Манчестер Сити": Стеффен, Жоау Канселу, Стоунз, Лапорт (Рубен Диаш, 72), Аке, де Брюйне (Фернандиньо, 84), Бернарду Силва (Палмер, 90), Родри, Фоден, Стерлинг, Марез.
"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Коллинз, Питерс, Корк (Гудмундссон, 72), Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд (Родригес, 82), Корне (Барнс, 56).
"Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" 2:3
Голы: Ингз, 48 - 1:0, Макгинн, 68 - 2:0, Саисс, 80 - 2:1, Коуди, 85 - 2:2, Рубен Невеш, 90 - 2:3
"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Туанзебе, Конса, Таргетт, Кэш (Янг, 79), Макгинн, Буэндиа (Рэмзи, 74), Дуглас Луис (Накамба, 67), Ингз, Уоткинс.
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал (Поденсе, 74), Дендонкер, Моутинью (Фабиу Силва, 74), Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Хименес, 88), Траоре.
"Норвич" - "Брайтон" 0:0
"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак, Яннулис, Маклин, Ле-Мелу, Норманн (Рупп, 83), Пукки (Ида, 90), Сарджент (Рашица, 76).
"Брайтон": Санчес, Велтман (Лэмпти, 59), Даффи, Данк, Берн, Кукурелья (Марч, 66), Лаллана, Гросс, Модер (Мак Аллистер, 84), Троссард, Мопе.
"Саутгемптон" - "Лидс" 1:0
Гол: Броя, 53 - 1:0
"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Перро, Эльюнусси (Телла, 90), Дженепо (Армстронг, 59), Ромеу, Диалло, Редмонд, Броя (Уолкотт, 81).
"Лидс": Мелье, Купер, Льоренте, Стрейк, Даллас, Шеклтон, Клих (Гелхардт, 77), Харрисон, Родриго (Форшоу, 64), Джеймс, Робертс (Саммервилл, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18