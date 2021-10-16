"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" победил "Бернли"

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"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" победил "Бернли"Фото: твиттер "Лестера"

Представляем результаты матчей 8-го тура АПЛ.

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 4:2

Голы: Гринвуд, 19 - 0:1, Тилеманс, 31 - 1:1, Сеюнджю, 78 - 2:1, Рэшфорд, 82 - 2:2, Варди, 83 - 3:2, Дака, 90 - 4:2

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс (Вестергор, 88), Амарти, Сеюнджю, Кастань, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 73), Сумаре, Варди, Ихеаначо (Дака, 77).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Матич (Мактомини, 80), Погба, Бруну Фернандеш, Санчо (Рэшфорд, 65), Роналду, Гринвуд (Лингард, 80).


"Манчестер Сити" - "Бернли" 2:0

Голы: Бернарду Силва, 12 - 1:0, де Брюйне, 70 - 2:0

"Манчестер Сити": Стеффен, Жоау Канселу, Стоунз, Лапорт (Рубен Диаш, 72), Аке, де Брюйне (Фернандиньо, 84), Бернарду Силва (Палмер, 90), Родри, Фоден, Стерлинг, Марез.

"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Коллинз, Питерс, Корк (Гудмундссон, 72), Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд (Родригес, 82), Корне (Барнс, 56).     


"Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" 2:3

Голы: Ингз, 48 - 1:0, Макгинн, 68 - 2:0, Саисс, 80 - 2:1, Коуди, 85 - 2:2, Рубен Невеш, 90 - 2:3

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Туанзебе, Конса, Таргетт, Кэш (Янг, 79), Макгинн, Буэндиа (Рэмзи, 74), Дуглас Луис (Накамба, 67), Ингз, Уоткинс.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал (Поденсе, 74), Дендонкер, Моутинью (Фабиу Силва, 74), Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Хименес, 88), Траоре.


"Норвич" - "Брайтон" 0:0

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак, Яннулис, Маклин, Ле-Мелу, Норманн (Рупп, 83), Пукки (Ида, 90), Сарджент (Рашица, 76).

"Брайтон": Санчес, Велтман (Лэмпти, 59), Даффи, Данк, Берн, Кукурелья (Марч, 66), Лаллана, Гросс, Модер (Мак Аллистер, 84), Троссард, Мопе.  


"Саутгемптон" - "Лидс" 1:0

Гол: Броя, 53 - 1:0

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Перро, Эльюнусси (Телла, 90), Дженепо (Армстронг, 59), Ромеу, Диалло, Редмонд, Броя (Уолкотт, 81).

"Лидс": Мелье, Купер, Льоренте, Стрейк, Даллас, Шеклтон, Клих (Гелхардт, 77), Харрисон, Родриго (Форшоу, 64), Джеймс, Робертс (Саммервилл, 81).

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