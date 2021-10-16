Фанаты "Локомотива" поблагодарили Николича на матче с "Рубином"

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Фанаты "Локомотива" поблагодарили Николича на матче с "Рубином"Фото: твиттер Руслана Абушкина

Фанаты "Локомотива" решили поблагодарить экс-тренера команды Марко Николича.

Во время игры против "Рубина" болельщики вывесили баннер с надписью на сербском языке "Спасибо, Марко!".

Напомним, что Николич тренировал "Локомотив" с мая 2020 года. На прошлой неделе его сменил Маркус Гисдоль.

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