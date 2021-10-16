Моуринью нацелился на Рики Пуча

Фото: инстаграм Пуча

Хавбек "Барселоны" Рикард Пуч может покинуть клуб.

По сведениям Diario Sport, наставник "Ромы" Жозе Моуринью просит клуб подписать 22-летнего испанца.

Отмечается, что Пуч может сменить клуб в зимнее трансферное окно из-за отсутствия игровой практики. Минувшим летом он отказался уходить в аренду.

В этом сезоне Пуч принял участие в четырех матчах, суммарно проведя на поле 76 минут.

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