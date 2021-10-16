Во время дерби "Спартак" - "Динамо" произошла массовая потасовка между футболистами

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Во время дерби "Спартак" - "Динамо" произошла массовая потасовка между футболистамиФото: скриншот трансляции на "Матч Премьер"

Массовая потасовка между футболистами произошла на матче между "Спартаком" и "Динамо".

Причиной послужил грубый фол Арсена Захаряна на Максимилиано Кофрие. За своего одноклубника решил вступиться Самюэль Жиго. Потом в конфликт вмешались Вячеслав Грулев, Георгий Джикия и остальные игроки, а также сотрудники тренерских штабов.

По итогам эпизода желтые карточки получили Жиго, Джикия, Грулев и Захарян.

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