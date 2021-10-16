"Лилль" проиграл "Клермону" в Лиге 1

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"Лилль" проиграл "Клермону" в Лиге 1Фото: твиттер "Лилля"

В рамках 10-го тура французской Лиги 1 "Лилль" проиграл "Клермону".

"Лилль" по-прежнему занимает 8-е место, "Клермон" поднялся на 11-е.

"Клермон" - "Лилль" 1:0

Гол: Нсимба, 32 - 1:0

"Клермон": Дема, Зедадка, Ожье, Унтонджи, Нсимба, Рашани (Аллевина, 71), Гастьен, Бертомье (Иглесиас, 84), Доссу (Тель, 78), Абдул-Самед, Байо (Амель, 77).

"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Гудмундссон (Брадарич, 71), Андре (Онана, 60), Шека, Саншеш (Языджи, 60), Иконе (Гомес, 81), Бамба, Веа (Дэвид, 71).

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