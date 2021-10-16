"Лилль" проиграл "Клермону" в Лиге 1
Фото: твиттер "Лилля"
В рамках 10-го тура французской Лиги 1 "Лилль" проиграл "Клермону".
"Лилль" по-прежнему занимает 8-е место, "Клермон" поднялся на 11-е.
"Клермон" - "Лилль" 1:0
Гол: Нсимба, 32 - 1:0
"Клермон": Дема, Зедадка, Ожье, Унтонджи, Нсимба, Рашани (Аллевина, 71), Гастьен, Бертомье (Иглесиас, 84), Доссу (Тель, 78), Абдул-Самед, Байо (Амель, 77).
"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Гудмундссон (Брадарич, 71), Андре (Онана, 60), Шека, Саншеш (Языджи, 60), Иконе (Гомес, 81), Бамба, Веа (Дэвид, 71).
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13