Жиго пропустит матч против "Зенита"
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго не сыграет в матче против "Зенита".
Футболист пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Напомним, что он был наказан судьей во время дерби с "Динамо".
Поединок между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 24 октября в 19:00 (мск).
Ранее сегодня "Зенит" проиграл тульскому "Арсеналу".
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