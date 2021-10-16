Жиго пропустит матч против "Зенита"

Фото инстаграм Самюэля Жиго

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго не сыграет в матче против "Зенита".

Футболист пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Напомним, что он был наказан судьей во время дерби с "Динамо".

Поединок между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 24 октября в 19:00 (мск).

Ранее сегодня "Зенит" проиграл тульскому "Арсеналу".

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