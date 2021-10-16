Гисдоль прокомментировал ничью с "Рубином"

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Новый тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль подвел итоги матча с "Рубином" (2:2).

"Игра очень волнительная. По ходу встречи мы проигрывали 0:2, и это команда восприняла болезненно. Было жалко команду, мы упустили столько голевых шансов. Однако затем показали сумасшедший характер. Ничья полностью заслужена, и мы ощущаем ее как победу.

Очень трудно вернуться в игру, когда ты проигрываешь 0:2, и я это знаю. В перерыве я настроил команду, вернул им огонь, постарался мотивировать. Получилось, и ребята восприняли мои слова, что привело к заслуженной ничьей. Команда играла очень смело. Так бывает, когда в команде есть нововведения. Тогда команда играет очень мужественно, рискованно.

Хотел бы верить, что такого обилия шансов мы больше соперникам предоставлять не будем. Часть нашей философии - это атаковать очень высоко и с большим риском", - приводит слова Гисдоля "Спорт-Экспресс".

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