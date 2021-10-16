"Спартак" на последних минутах вырвал ничью у "Динамо" в московском дерби

В рамках 11-го тура РПЛ "Динамо" упустило победу над "Спартаком".

"Динамо" вело в счете почти до конца игры, однако пропустили голы на 87-й и 90-й минутах.

"Динамо" занимает третье место, "Спартак" - седьмое.

"Спартак" - "Динамо" 2:2

Голы: Ордец, 19 - 0:1, Тюкавин, 60 - 0:2, Джикия, 87 - 1:2, Жиго, 90 - 2:2

"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон (Ломовицкий, 69), Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 70), Бакаев, Ларссон (Рассказов, 85), Соболев.

"Динамо": Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Фомин, Моро, Шиманьски (Игбоун, 82), Грулев (Сазонов, 90), Захарян (Паршивлюк, 90), Н`Жи (Тюкавин, 46).

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