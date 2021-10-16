"Сочи" одолел "Ростов" в матче РПЛ
Фото: твиттер "Сочи"
В рамках 11-го тура РПЛ "Сочи" одержал победу над "Ростовом".
"Сочи" идет в чемпионате на втором месте, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка. "Ростов" занимает 13-ю позицию.
"Сочи" - "Ростов" 3:2
Голы: Юсупов, 10 - 1:0, Нобоа (пен), 28 - 2:0, Кассьерра, 33 - 3:0, Баштуш, 53 - 3:1, Соу, 90 - 3:2
"Сочи": Джанаев (Заболотный, 46), Заика (Маргасов, 77), Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов, Нобоа (Ангбан, 90), Цаллагов, Бурмистров (Попов, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 87), Кассьерра.
"Ростов": Песьяков, Терентьев (Хаджикадунич, 46), Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 76), Хасимото (Сухомлинов, 60), Глебов, Гигович (Байрамян, 81), Полоз, Комличенко (Соу, 46), Альмквист.
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