"Челси" обыграл "Брентфорд" и возглавил АПЛ

Фото: твиттер "Челси"

В рамках 8-го тура АПЛ "Челси" минимально переиграл "Брентфорд".

Благодаря победе "синие" вышли на первое место. Они опережают "Ливерпуль" на одно очко.

"Брентфорд" - "Челси" 0:1

Гол: Чилуэлл, 45 - 0:1

"Брентфорд": Райя, Йоргенсен, Янссон, Пиннок, Генри, Канос (Годдос, 72), Нергор, Йенсен, Оньека (Форсс, 67), Тоуни, Мбемо.

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 89), Кристенсен, Чалоба, Сарр, Чилуэлл, Ковачич (Маунт, 65), Канте, Лофтус-Чик, Лукаку (Хавертц, 77), Вернер.

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