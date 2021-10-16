"Челси" обыграл "Брентфорд" и возглавил АПЛ
Фото: твиттер "Челси"
В рамках 8-го тура АПЛ "Челси" минимально переиграл "Брентфорд".
Благодаря победе "синие" вышли на первое место. Они опережают "Ливерпуль" на одно очко.
"Брентфорд" - "Челси" 0:1
Гол: Чилуэлл, 45 - 0:1
"Брентфорд": Райя, Йоргенсен, Янссон, Пиннок, Генри, Канос (Годдос, 72), Нергор, Йенсен, Оньека (Форсс, 67), Тоуни, Мбемо.
"Челси": Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 89), Кристенсен, Чалоба, Сарр, Чилуэлл, Ковачич (Маунт, 65), Канте, Лофтус-Чик, Лукаку (Хавертц, 77), Вернер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18