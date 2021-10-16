Гладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Штутгартом"

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Гладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Штутгартом"Фото: твиттер "Боруссии"

В рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью со "Штутгартом".

"Боруссия" М - "Штутгарт" 1:1

Голы: Мавропанос, 15 - 0:1, Хофманн, 42 - 1:1

"Боруссия" М: Зоммер, Скалли (Беннеттс, 81), Гинтер, Эльведи, Байер, Нетц (Херрманн, 66), Штиндль (Плеа, 66), Хофманн, Закария, Коне (Нойхаус, 86), Эмболо.

"Штутгарт": Бредлов, Кемпф, Мавропанос, Ито, Соса, Кулибали (Ферстер, 74), Каразор (Дидави, 89), Эндо, Нарти, Фюрлих, Мармуш (Фагир, 74).

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