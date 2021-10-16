Гладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Штутгартом"
Фото: твиттер "Боруссии"
В рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью со "Штутгартом".
"Боруссия" М - "Штутгарт" 1:1
Голы: Мавропанос, 15 - 0:1, Хофманн, 42 - 1:1
"Боруссия" М: Зоммер, Скалли (Беннеттс, 81), Гинтер, Эльведи, Байер, Нетц (Херрманн, 66), Штиндль (Плеа, 66), Хофманн, Закария, Коне (Нойхаус, 86), Эмболо.
"Штутгарт": Бредлов, Кемпф, Мавропанос, Ито, Соса, Кулибали (Ферстер, 74), Каразор (Дидави, 89), Эндо, Нарти, Фюрлих, Мармуш (Фагир, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20