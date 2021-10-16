КОНМЕБОЛ предлагает увеличить перерыв между таймами

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В Международную футбольную ассоциацию (IFAB) поступило предложение об увеличении перерыва между таймами в официальных играх.

Сообщается, что КОНМЕБОЛ предлагает увеличить перерыв до 25 минут. Вопрос будет рассматриваться на заседании IFAB, которое запланировано на 27 октября.

Стоит отметить, что еще в 2009 году были предложения увеличить перерыв до 20 минут, однако они были отклонены.

На данный момент официальная длительность перерыва составляет 15 минут.

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