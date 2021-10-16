Райола ищет де Лигту новый клуб

Теги ювентусматтейс де лигтмино райола

Райола ищет де Лигту новый клуб Фото инстаграм Маттейса де Лигта

Мино Райола, агент защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта, недоволен положением своего клиента.

По сведениям Calciomercato, агент начал поиски нового клуба для игрока, так как тот получает недостаточно игрового времени. Райола уже контактировал с "Барселоной", "Манчестер Сити" и "Челси".

Отмечается, что "Ювентус" не хочет расставаться с игроком, поэтому продаст его только в том случае, если за него выплатят отступные в размере 150 миллионов евро.

В текущем  сезоне де Лигт провел 8 игр и забил один гол.

Читайте также: "Ювентус" может подписать капитана "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" обыграл "Брентфорд" и возглавил АПЛ

"Челси" обыграл "Брентфорд" и возглавил АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов