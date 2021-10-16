Райола ищет де Лигту новый клуб
Фото инстаграм Маттейса де Лигта
Мино Райола, агент защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта, недоволен положением своего клиента.
По сведениям Calciomercato, агент начал поиски нового клуба для игрока, так как тот получает недостаточно игрового времени. Райола уже контактировал с "Барселоной", "Манчестер Сити" и "Челси".
Отмечается, что "Ювентус" не хочет расставаться с игроком, поэтому продаст его только в том случае, если за него выплатят отступные в размере 150 миллионов евро.
В текущем сезоне де Лигт провел 8 игр и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17