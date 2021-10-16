Витория прокомментировал ничью с "Динамо"
Фото твиттер "Спартака"
Наставник "Спартака" Руй Витория высказался об игре против "Динамо" (2:2).
"Это был трудный матч, мы не всегда были хороши в тех моментах, в которых хотели, однако главное - мы проявили характер. "Динамо" достойный и тяжелый соперник, и мы заслужили эту ничью.
Мы ищем новые решения. У нас не было многих футболистов сегодня, играть было сложнее. Плюс были трудности, два пропущенных гола. Наши замены внесли в игру новую жизнь, что позволило нам сыграть вничью", - приводит слова Витории "Р-Спорт".
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