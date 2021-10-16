"Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять Сульшера

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

"Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять Сульшера Фото твиттер Man Utd Fans

Наставнику "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннару Сульшеру не грозит увольнение.

По сведениям The Athletic, руководство клуба продолжает поддерживать норвежского специалиста и не планирует его увольнять.

В последних пяти играх "МЮ" добыл всего одну победу. В АПЛ клуб занимает 5-ю строчку.

В ближайших девяти матчах "МЮ" сыграет против "Аталанты" (дважды), "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Манчестер Сити", "Уотфорда", "Вильярреала", "Челси" и "Арсенала".

Читайте также: "Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" обыграл "Брентфорд" и возглавил АПЛ

"Челси" обыграл "Брентфорд" и возглавил АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов