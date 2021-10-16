"Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять Сульшера

Фото твиттер Man Utd Fans

Наставнику "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннару Сульшеру не грозит увольнение.

По сведениям The Athletic, руководство клуба продолжает поддерживать норвежского специалиста и не планирует его увольнять.

В последних пяти играх "МЮ" добыл всего одну победу. В АПЛ клуб занимает 5-ю строчку.

В ближайших девяти матчах "МЮ" сыграет против "Аталанты" (дважды), "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Манчестер Сити", "Уотфорда", "Вильярреала", "Челси" и "Арсенала".

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