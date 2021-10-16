Экс-арбитр Федотов назвал виновного в стычке игроков "Спартака" и "Динамо"
Фото: твиттер "Спартака"
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил инцидент с потасовкой во время московского дерби между "Спартаком" и "Динамо". (2:2).
Отметим, что матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
"Карасeв просто не захотел никого удалять после потасовки. Даниил Фомин залез на Георгия Джикию, а у него была жeлтая - мог удалять Фомина. Арсен Захарян мог и за стычку жeлтую получить, она была бы второй, ведь та, что он получил, была за грубую игру. Карасeв мог удалять всю скамейку запасных - и одних и вторых.
Дело в том, что потасовку и сделал Карасeв. Вместо того, чтобы идти пешком к футболистам, нужно было нестись с жeлтой карточкой для Захаряна. Тогда бы он остановил и Самюэля Жиго, и Джикию. Возможно, ему скучно стало.
Другой, какой-либо молодой арбитр, на месте Карасeва всех бы поудалял, однако Карасeв понимал, что так лучше не делать. Однако драку между футболистами "Спартака" и "Динамо" устроил он", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
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