Жена Икарди сообщила о разрыве отношений с футболистом

Фото инстаграм Ванды Нары

Форвард ПСЖ Мауро Икарди, судя по всему, расходится со своей супругой Вандой Нара.

В истории своего инстаграма девушка написала: "Еще одна семья, которую ты разрушил из-за ****".

Кроме того, Ванда Нара удалила все совместные фото с аргентинским футболистом.

Напомним, что Икарди и Нара состоят в отношениях с 2014 года. Девушка также является агентом игрока.

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