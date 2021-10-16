Жена Икарди сообщила о разрыве отношений с футболистом
Фото инстаграм Ванды Нары
Форвард ПСЖ Мауро Икарди, судя по всему, расходится со своей супругой Вандой Нара.
В истории своего инстаграма девушка написала: "Еще одна семья, которую ты разрушил из-за ****".
Кроме того, Ванда Нара удалила все совместные фото с аргентинским футболистом.
Напомним, что Икарди и Нара состоят в отношениях с 2014 года. Девушка также является агентом игрока.
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