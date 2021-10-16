"Милан" одержал волевую победу над "Вероной"
Фото: твиттер "Милана"
В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Милан" добыл тяжелейшую победу над "Вероной".
Отметим, что после перерыва "Милан" проигрывал со счетом 0:2, однако все равно смог вырвать победу.
"Милан" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Наполи" на одно очко. Однако неаполитанцы имеют игру в запасе.
"Милан" - "Верона" 3:2
Голы: Капрари, 7 - 0:1, Барак (пен), 24 - 0:2, Жиру, 59 - 1:2, Кессиэ (пен), 76 - 2:2, Гюнтер (аг), 78 - 3:2
"Милан": Тэтэрушану, Калабрия, Романьоли, Томори, Балло-Туре, Кессиэ, Беннасер (Ибрагимович, 77), Салемакерс (Кастильехо, 46), Жиру (Тонали, 82), Ребич (Рафаэл Леау, 36), Мальдини (Крунич, 46).
"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини (Шутало, 46), Гюнтер, Казале, Лазович (Канчельери, 79), Велозу (Тамез, 60), Барак, Илич, Калинич (Лазанья, 64), Капрари (Симеоне, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17