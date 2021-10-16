"Милан" одержал волевую победу над "Вероной"

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"Милан" одержал волевую победу над "Вероной"Фото: твиттер "Милана"

В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Милан" добыл тяжелейшую победу над "Вероной".

Отметим, что после перерыва "Милан" проигрывал со счетом 0:2, однако все равно смог вырвать победу.

"Милан" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Наполи" на одно очко. Однако неаполитанцы имеют игру в запасе.

"Милан" - "Верона" 3:2

Голы: Капрари, 7 - 0:1, Барак (пен), 24 - 0:2, Жиру, 59 - 1:2, Кессиэ (пен), 76 - 2:2, Гюнтер (аг), 78 - 3:2

"Милан": Тэтэрушану, Калабрия, Романьоли, Томори, Балло-Туре, Кессиэ, Беннасер (Ибрагимович, 77), Салемакерс (Кастильехо, 46), Жиру (Тонали, 82), Ребич (Рафаэл Леау, 36), Мальдини (Крунич, 46).

"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини (Шутало, 46), Гюнтер, Казале, Лазович (Канчельери, 79), Велозу (Тамез, 60), Барак, Илич, Калинич (Лазанья, 64), Капрари (Симеоне, 60).

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