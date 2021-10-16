"Лион" обыграл "Монако" Головина

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"Лион" обыграл "Монако" ГоловинаФото: твиттер "Монако"

В рамках 10-го тура французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Монако".

Отметим, что россиянин Александр Головин пропускал эту игру.

Благодаря победе "Лион" поднялся на пятое место. "Монако" остается на 7-м.

"Лион" - "Монако" 2:0

Голы: Токо-Экамби (пен), 75 - 1:0, Денайер, 90 - 2:0

"Лион": Поллерсбек, Дюбуа, Боатенг, Денайер, Эмерсон, Шакири (Кадевере, 67), Ауар, Бруно Гимараэс, Какре, Токо-Экамби, Шерки (Лукас Пакета, 67).

"Монако": Нюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Аклиуш, 90), Матазо (Лемарешаль, 82), Жан Лукас (Якобс, 82), Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд (Боадю, 71).

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