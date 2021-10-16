"Лион" обыграл "Монако" Головина
Фото: твиттер "Монако"
В рамках 10-го тура французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Монако".
Отметим, что россиянин Александр Головин пропускал эту игру.
Благодаря победе "Лион" поднялся на пятое место. "Монако" остается на 7-м.
"Лион" - "Монако" 2:0
Голы: Токо-Экамби (пен), 75 - 1:0, Денайер, 90 - 2:0
"Лион": Поллерсбек, Дюбуа, Боатенг, Денайер, Эмерсон, Шакири (Кадевере, 67), Ауар, Бруно Гимараэс, Какре, Токо-Экамби, Шерки (Лукас Пакета, 67).
"Монако": Нюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Аклиуш, 90), Матазо (Лемарешаль, 82), Жан Лукас (Якобс, 82), Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд (Боадю, 71).
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