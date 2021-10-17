"Реал Сосьедад" в меньшинстве переиграл "Мальорку" и возглавил Ла Лигу

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"Реал Сосьедад" в меньшинстве переиграл "Мальорку" и возглавил Ла ЛигуФото: твиттер "Реал Сосьедада"

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" одолел "Мальорку".

Благодаря победе "Сосьедад" вышел на первое место. "Реал" отстает на три очка и имеет игру в запасе.

"Реал Сосьедад" - "Мальорка" 1:0

Гол: Лобете, 90 - 1:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Янузай (Лобете, 66), Мерино, Гевара (Субименди, 46), Наварро (Горосабель, 46), Порту (Субельдия, 90), Исак (Серлот, 67).

"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес, Батталья (Севилья, 62), Руис де Галаррета (Баба, 77), Ли Кан Ин (Жорди Мбоула, 86), Анхель Родригес (Пратс, 76), Ндиайе (Фер Ниньо, 63).

Удаление: Муньос (45).


"Леванте" - "Хетафе" 0:0

"Леванте": Фернандес, Мирамон, Мустафи, Везу, Клерк, Моралес, Радоя, Мелеро (Кантеро, 58), Мартинес, Де Фрутос (Энрик Франкеса, 77), Сольдадо (Дани Гомес, 90).

"Хетафе": Сория, Суарес (Иглесиас, 84), Джене, Куэнка, Оливера, Арамбарри, Аленья (Ньом, 84), Тимор (Поведа, 77), Максимович, Флорентину, Сандро Рамирес (Унал, 64).

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