"Реал Сосьедад" в меньшинстве переиграл "Мальорку" и возглавил Ла Лигу
Фото: твиттер "Реал Сосьедада"
В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" одолел "Мальорку".
Благодаря победе "Сосьедад" вышел на первое место. "Реал" отстает на три очка и имеет игру в запасе.
"Реал Сосьедад" - "Мальорка" 1:0
Гол: Лобете, 90 - 1:0
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Янузай (Лобете, 66), Мерино, Гевара (Субименди, 46), Наварро (Горосабель, 46), Порту (Субельдия, 90), Исак (Серлот, 67).
"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес, Батталья (Севилья, 62), Руис де Галаррета (Баба, 77), Ли Кан Ин (Жорди Мбоула, 86), Анхель Родригес (Пратс, 76), Ндиайе (Фер Ниньо, 63).
Удаление: Муньос (45).
"Леванте" - "Хетафе" 0:0
"Леванте": Фернандес, Мирамон, Мустафи, Везу, Клерк, Моралес, Радоя, Мелеро (Кантеро, 58), Мартинес, Де Фрутос (Энрик Франкеса, 77), Сольдадо (Дани Гомес, 90).
"Хетафе": Сория, Суарес (Иглесиас, 84), Джене, Куэнка, Оливера, Арамбарри, Аленья (Ньом, 84), Тимор (Поведа, 77), Максимович, Флорентину, Сандро Рамирес (Унал, 64).
Читайте также: Матчи "Реала" и "Атлетико" в Ла Лиге перенесли. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 октября
-
"Барселона" нашла альтернативу Холанду
-
Шварц прокомментировал ничью со "Спартаком"
-
"Реал Сосьедад" в меньшинстве переиграл "Мальорку" и возглавил Ла Лигу
-
"Лион" обыграл "Монако" Головина
-
"Милан" одержал волевую победу над "Вероной"
-
Жена Икарди сообщила о разрыве отношений с футболистом
-
Экс-арбитр Федотов назвал виновного в стычке игроков "Спартака" и "Динамо"
-
"Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять Сульшера
-
Витория прокомментировал ничью с "Динамо"
-
Райола ищет де Лигту новый клуб
-
КОНМЕБОЛ предлагает увеличить перерыв между таймами
-
"Лестер" прервал рекордную серию "Манчестер Юнайтед"
-
Гладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Штутгартом"
-
"Челси" обыграл "Брентфорд" и возглавил АПЛ
-
"Сочи" одолел "Ростов" в матче РПЛ
-
"Спартак" на последних минутах вырвал ничью у "Динамо" в московском дерби
-
"Интер" проиграл "Лацио" в матче Серии А
-
Гисдоль прокомментировал ничью с "Рубином"
-
Киевское "Динамо" разгромило "Львов"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14