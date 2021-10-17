Шварц прокомментировал ничью со "Спартаком"
Фото: инстаграм "Динамо"
Наставник "Динамо" Сандро Шварц дал комментарии после матча со "Спартаком" (2:2).
"На протяжении 75 минут мы отлично играли, я считаю, достаточно уверенно удерживали счет, более того, могли повести 3:0, однако затем стадион погнал футболистов "Спартака" вперед, и игра, к сожалению, завершилась ничьей.
Мы могли забивать больше, были и моменты, когда у нас были неточные передачи, какая-то дикая шла игра. К сожалению, все закончилось так", - приводит слова Шварца "Матч Премьер".
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