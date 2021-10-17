Главные новости дня: 16 октября

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Главные новости дня: 16 октябряФото: твиттер "Зенита"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 октября.

"Арсенал" вырвал сенсационную победу у "Зенита" в РПЛ.

"Спартак" на последних минутах вырвал ничью у "Динамо" в московском дерби.

"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином" в первом матче Гисдоля.

"Ливерпуль" уничтожил "Уотфорд" в матче АПЛ.

"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" победил "Бернли".

"Челси" обыграл "Брентфорд" и возглавил АПЛ.

"Интер" проиграл "Лацио" в матче Серии А.

"Милан" одержал волевую победу над "Вероной".

Дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "Майнцем".

Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку.

Жозе Моуринью может возглавить "Ньюкасл".

Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону".

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"Милан" одержал волевую победу над "Вероной"

"Милан" одержал волевую победу над "Вероной"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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