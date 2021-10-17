Главные новости дня: 16 октября
Фото: твиттер "Зенита"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 октября.
"Арсенал" вырвал сенсационную победу у "Зенита" в РПЛ.
"Спартак" на последних минутах вырвал ничью у "Динамо" в московском дерби.
"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином" в первом матче Гисдоля.
"Ливерпуль" уничтожил "Уотфорд" в матче АПЛ.
"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" победил "Бернли".
"Челси" обыграл "Брентфорд" и возглавил АПЛ.
"Интер" проиграл "Лацио" в матче Серии А.
"Милан" одержал волевую победу над "Вероной".
Дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "Майнцем".
Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку.
Жозе Моуринью может возглавить "Ньюкасл".
Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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"Челси" обыграл "Брентфорд" и возглавил АПЛ
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"Спартак" на последних минутах вырвал ничью у "Динамо" в московском дерби
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18