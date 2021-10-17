Главные новости дня: 16 октября

Фото: твиттер "Зенита"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 октября.

"Арсенал" вырвал сенсационную победу у "Зенита" в РПЛ.

"Спартак" на последних минутах вырвал ничью у "Динамо" в московском дерби.

"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином" в первом матче Гисдоля.

"Ливерпуль" уничтожил "Уотфорд" в матче АПЛ.

"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" победил "Бернли".

"Челси" обыграл "Брентфорд" и возглавил АПЛ.

"Интер" проиграл "Лацио" в матче Серии А.

"Милан" одержал волевую победу над "Вероной".

Дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "Майнцем".

Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку.

Жозе Моуринью может возглавить "Ньюкасл".

Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону".

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