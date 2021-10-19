"Локомотив" назвал главные цели до сезона-2025/26
Фото: твиттер "Локомотива"
Руководство "Локомотива" определилось с целями клуба до сезона-2025/26.
1. Стабильные спортивные результаты, победы в чемпионате и Кубке России, регулярное участие в плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Переход к постоянно положительному трансферному балансу. Рост рыночной стоимости команды.
2. Клуб близкий и интересный каждому. Рост доходов от болельщиков благодаря росту базы фанатов и разнообразию предложений.
3. Бизнес-партнер. Рост поступлений от независимых от РЖД коммерческих партнеров.
4. Финансово эффективный бизнес. Рост стоимости команды относительно бюджета (на 1 евро бюджета - 2,1 евро стоимости команды).
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