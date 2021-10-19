"Локомотив" назвал главные цели до сезона-2025/26

Теги локомотив москва

"Локомотив" назвал главные цели до сезона-2025/26Фото: твиттер "Локомотива"

Руководство "Локомотива" определилось с целями клуба до сезона-2025/26.

1. Стабильные спортивные результаты, победы в чемпионате и Кубке России, регулярное участие в плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Переход к постоянно положительному трансферному балансу. Рост рыночной стоимости команды.

2. Клуб близкий и интересный каждому. Рост доходов от болельщиков благодаря росту базы фанатов и разнообразию предложений.

3. Бизнес-партнер. Рост поступлений от независимых от РЖД коммерческих партнеров.

4. Финансово эффективный бизнес. Рост стоимости команды относительно бюджета (на 1 евро бюджета - 2,1 евро стоимости команды).

Читайте также: Тренер "Локомотива" Гисдоль ввел новое правило для футболистов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тарасов приостановил игровую карьеру

Тарасов приостановил игровую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов