Правительство Испании высказало свою позицию касательно Суперлиги

Правительство Испании не поддерживает идею создания европейской Суперлиги.

По сведениям Marca, королевство готово поддержать УЕФА, Ла Лигу и Федерацию футбола Испании в борьбе с проектом Суперлиги.

Отмечается, что уже было направлено письмо в Суд Европейского союза.

Напомним, что только "Барселона", "Реал" и "Ювентус" продолжают борьбу за создание турнира. Остальные 9 клубов-основателей объявили о выходе из проекта.

Читайте также: Суперлига станет открытой. | http://soccernews.ru