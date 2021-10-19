Правительство Испании высказало свою позицию касательно Суперлиги

Теги суперлига (европейская)испания

Правительство Испании высказало свою позицию касательно Суперлиги

Правительство Испании не поддерживает идею создания европейской Суперлиги.

По сведениям Marca, королевство готово поддержать УЕФА, Ла Лигу и Федерацию футбола Испании в борьбе с проектом Суперлиги.

Отмечается, что уже было направлено письмо в Суд Европейского союза.

Напомним, что только "Барселона", "Реал" и "Ювентус" продолжают борьбу за создание турнира. Остальные 9 клубов-основателей объявили о выходе из проекта.

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
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11 Бетис Бетис 20 27
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13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
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