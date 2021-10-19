Куман оценил шансы "Барселоны" в Лиге Чемпионов

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Куман оценил шансы "Барселоны" в Лиге Чемпионов Фото: инстаграм Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман оценил перспективы клуба в Лиге Чемпионов.

"Требовать выхода в четвертьфинал, полуфинал или финал - это ненормально. Нужно побеждать. Меня волнует только завтрашний матч. Сейчас есть команды, у которых более сбалансированный состав, где 23 футболиста - игроки сборных своих стран, у которых экономическая ситуация гораздо лучше... Все влияет.

Конкурировать мы можем, да. Однако нельзя требовать от "Барсы" победы в Лиге Чемпионов, видя другие команды. "Динамо" сейчас лучше, чем в прошлом году. Мы четко знаем, чего ожидать. Наше будущее в Лиге Чемпионов на кону", - приводит слова Кумана Marca.

Напомним, что "Барса" стартовала в ЛЧ с двух поражений со счетом 0:3.

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