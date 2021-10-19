Куман оценил шансы "Барселоны" в Лиге Чемпионов
Фото: инстаграм Кумана
Наставник "Барселоны" Рональд Куман оценил перспективы клуба в Лиге Чемпионов.
"Требовать выхода в четвертьфинал, полуфинал или финал - это ненормально. Нужно побеждать. Меня волнует только завтрашний матч. Сейчас есть команды, у которых более сбалансированный состав, где 23 футболиста - игроки сборных своих стран, у которых экономическая ситуация гораздо лучше... Все влияет.
Конкурировать мы можем, да. Однако нельзя требовать от "Барсы" победы в Лиге Чемпионов, видя другие команды. "Динамо" сейчас лучше, чем в прошлом году. Мы четко знаем, чего ожидать. Наше будущее в Лиге Чемпионов на кону", - приводит слова Кумана Marca.
Напомним, что "Барса" стартовала в ЛЧ с двух поражений со счетом 0:3.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14