Тарасов приостановил игровую карьеру
Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова
Хавбек "Велеса" Дмитрий Тарасов объявил о приостановке игровой карьеры.
"Настал день, когда я принял решение приостановить профессиональную футбольную карьеру. Решение принято в связи с тем, что мы ждём появления на свет моего четвёртого ребёнка. Поэтому, думаю, будет правильно, если я стану больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента. Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью. Что будет дальше, пока не знаю. Нужно немного подумать, взять паузу", - написал Тарасов в инстаграме.
В этом сезоне Тарасов провел 9 игр, в которых отметился одним голом. Игрок наиболее известен по своим выступлениям за "Локомотив" (2010 - 2019).
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