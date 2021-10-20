Каррера готов вернуться в "Спартак"
Фото: Твиттер @fotomac
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил о готовности вернуться в московский клуб.
"Что буду делать, если в декабре ко мне обратится "Спартак"? Разумеется, я готов рассмотреть этот вариант. Безусловно, я не готов сказать "нет" никому", - приводит слова Карреры "Чемпионат".
Напомним, что Каррера тренировал "красно-белых" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб завоевал чемпионство.
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