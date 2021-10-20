Комментатор Шмурнов ярко отреагировал на игру Рассказова в матче с "Лестером"

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Комментатор Шмурнов ярко отреагировал на игру Рассказова в матче с "Лестером" Фото: инстаграм Рассказова

Комментатор Александр Шмурнов остался недоволен игрой защитника "Спартака" Николая Рассказова в игре Лиги Европы против "Лестера" (3:4).

"Рассказов, что ты делаешь, боже. Это невозможно комментировать", - заявил Шмурнов в студии "Матч ТВ" во время матча.

Напомним, что к 44-й минуте "Спартак" вел со счетом 2:0, однако покер Пэтсона Дака принес победу "лисам".

В текущем сезоне Рассказов провел 13 игр и отметился одной голевой передачей.

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