Комментатор Шмурнов ярко отреагировал на игру Рассказова в матче с "Лестером"
Фото: инстаграм Рассказова
Комментатор Александр Шмурнов остался недоволен игрой защитника "Спартака" Николая Рассказова в игре Лиги Европы против "Лестера" (3:4).
"Рассказов, что ты делаешь, боже. Это невозможно комментировать", - заявил Шмурнов в студии "Матч ТВ" во время матча.
Напомним, что к 44-й минуте "Спартак" вел со счетом 2:0, однако покер Пэтсона Дака принес победу "лисам".
В текущем сезоне Рассказов провел 13 игр и отметился одной голевой передачей.
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