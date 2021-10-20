Анри не назвал Месси лучшим игроком, с которым он выступал в одной команде

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Анри не назвал Месси лучшим игроком, с которым он выступал в одной команде Фото: инстаграм сборной Бельгии

Экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри назвал лучшего футболиста, с которым он играл в одной команде.

На вопрос ведущей передачи на CBS Кейт Абдо: "Кто лучший футболист, с которым ты играл?" Анри сразу же ответил: "Деннис Бергкамп".

Ведущая уточнила: "Не Месси?" Анри сказал: "Деннис Бергкамп. Слишком быстро я определился с выбором? Деннис Бергкамп".

Анри и Бергкамп во времена выступлений за "Арсенал" дважды выигрывали АПЛ и Кубок Англии, а также помогли клубу впервые в истории выйти в финал Лиги Чемпионов.

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