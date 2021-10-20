Витория прокомментировал поражение от "Лестера"

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Наставник "Спартака" Руй Витория прокомментировал игру Лиги Европы против "Лестера" (3:4).

"Игра была очень качественная, на уровне Лиги Европы. То, что мы забили в первом тайме два гола, - это отличный показатель для команды. Однако мы столкнулись с сильным соперником, который воспользовался нашими ошибками. Можем сказать, что это была очень качественная игра и мы получили опыт, который используем. Мы забили три гола дома, способны забить больше.

Можно ли сказать, что защита не справилась только с одним человеком? Мне хочется повторить, что "Лестер" - достойный соперник. То, что Патсон Дака выходил на поле, означает, что "Лестер" пользовался теми ошибками, которые были. У них очень быстрые контратаки. У них очень быстро принимаются решения. Это качественная команда. Однако здесь нельзя сказать, что защита сыграла плохо. Это была хорошая игра. В конце концов это не проигрыш 0:10", - приводит слова Витории "Матч Премьер".

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