"РБ Зальцбург" обыграл "Вольфсбург" в матче Лиги Чемпионов

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"РБ Зальцбург" обыграл "Вольфсбург" в матче Лиги ЧемпионовФото: твиттер "РБ Зальцбурга"

В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "РБ Зальцбург" победил "Вольфсбург".

"Зальцбург" с 7 очками продолжает лидировать в группе. "Вольфсбург" идет третьим.

"Ред Булл Зальцбург" Австрия - "Вольфсбург" Германия 3:1

Голы: Адейеми, 3 - 1:0, Нмеча, 15 - 1:1, Окафор, 65 - 2:1, Окафор, 77 - 3:1

"Ред Булл": Кен, Кристенсен, Онгене, Вебер (Бернардо, 72), Ульмер (Гиндо, 86), Сучич, Зайвальд, Камара (Капальдо, 66), Ааронсон, Окафор (Шимич, 87), Адейеми (Адаму, 87).

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 70), Арнольд, Штеффен, Баку (Нмеча, 70), Вранкс, Лукебакио, Нмеча.   

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