Агент Головина рассказал, почему футболист не сыграет против ПСВ

Теги монакопсвалександр головин

Агент Головина рассказал, почему футболист не сыграет против ПСВ Фото: инстаграм Александра Головина

Александр Клюев, агент хавбека "Монако" Александра Головина, рассказал, почему россиянин пропустит игру против ПСВ.

"Против ПСВ он не сыграет. Чувствует себя хорошо, однако одна тренировка в общей группе - слишком мало. Необходимо набрать кондиции. По решению тренерского и медицинского штабов Саша остался в Монако и будет готовиться к следующему матчу чемпионата", - приводит слова агента "Чемпионат".

В этом сезоне на счету Головина три гола и три ассиста в 13 матчах.

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