Пике повторил рекорд по голам в Лиге Чемпионов среди защитников

Фото: твиттер "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике забил гол в игре Лиги Чемпионов против киевского "Динамо" (1:0).

Как сообщает Squawka, Пике забил 16-й гол в турнире и опередил по этому показателю Серхио Рамоса и Ивана Эльгеру.

Теперь Пике делит рекорд по голам в ЛЧ среди защитников с Роберто Карлосом.

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