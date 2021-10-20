Стали известны детали драки пьяного болельщика и журналиста на игре "Спартак" - "Лестер"
Фото: твиттер УЕФА
Журналист Севастиан Терлецкий в своем телеграм-канале раскрыл детали драки на матче "Спартак" - "Лестер" (3:4).
"Толпа журналистов стояла у выхода из ВИП-трибуны, ждали Авена и остальных. Выходит мужик лет 35, смотрит на нас и говорит: "Пингвины. Ждете мяса? Может, по 50?"
Звучало это с издевкой, неприятно. Несколько журналистов начали его снимать. Мужчина обратился к одному из них: "Зачем снимаешь? Я тебе сейчас ***** (лицо) снесу. Смешно?"
Парень улыбнулся, продолжил снимать. Мужик сорвался. Я стоял на его пути, пытался остановить, не получилось.
Вы спрашиваете, почему ни у кого нет видео. Потому что все пытались разнять. И это правильно. Он подлетел и нанес несколько ударов журналисту по голове. Очень мощных. Думал, будет кровь. Не было. Парень был в шоке", - написал Терлецкий.
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