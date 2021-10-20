"Барселона" объявила о продлении контракта с Фати

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"Барселона" объявила о продлении контракта с Фати

"Барселона" продлила соглашение с вингером Ансу Фати.

Как сообщает сайт клуба, новый контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

Официальное подписание договора состоится 21 октября.

Фати является воспитанником "Барсы". После ухода Лионеля Месси он играет под 10-м номером.

В составе каталонцев Фати провел 48 игр, забил 15 голов и отдал 3 ассиста.

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