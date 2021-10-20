"Челси" теряет Лукаку и Вернера

Фото: инстаграм Лукаку

"Челси" потерял сразу двух форвардов в игре Лиги Чемпионов против "Мальме".

Травмы получили Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. Оба игрока были заменены в первом тайме.

Вместо бельгийца на поле появился Кай Хаверц, Вернера заменил Каллум Хадсон-Одои.

Стоит отметить, что в эпизоде с травмой Лукаку "Челси" заработал пенальти, который реализовал Жоржиньо.

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