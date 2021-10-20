"Бавария" уверенно разобралась с "Бенфикой"

Теги бавария мюнхенбенфика

"Бавария" уверенно разобралась с "Бенфикой"Фото: твиттер "Баварии"

В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Бавария" разгромила "Бенфику".

"Бавария" возглавляет группу, имея в активе 9 очков. "Бенифка" идет на втором месте и отстает от лидера на 5 очков.

Отметим, что арбитр отменил два гола "Баварии" после просмотра ВАР.

"Бенфика" Португалия - "Бавария" Германия 0:4

Голы: Сане, 70 - 0:1, Эвертон (аг), 80 - 0:2, Левандовски, 82 - 0:3, Сане, 84 - 0:4

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда (Диогу Гонсалвеш, 40), Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Жоау Мариу (Таарабт, 81), Вайгль, Рафа Силва (Пицци, 80), Яремчук (Эвертон, 76), Нуньес (Гонсалу Рамуш, 81).

"Бавария": Нойер, Павар (Гнабри, 66), Зюле, Упамекано, Эрнандес (Ричардс, 85), Забитцер (Толиссо, 86), Киммих, Мюллер (Станишич, 77), Левандовски, Коман (Мусиала, 86), Сане.

Читайте также: "Барселона" минимально переиграла киевское "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" разгромил "Мальме" в Лиге Чемпионов

"Челси" разгромил "Мальме" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов