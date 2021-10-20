"Бавария" уверенно разобралась с "Бенфикой"

Фото: твиттер "Баварии"

В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Бавария" разгромила "Бенфику".

"Бавария" возглавляет группу, имея в активе 9 очков. "Бенифка" идет на втором месте и отстает от лидера на 5 очков.

Отметим, что арбитр отменил два гола "Баварии" после просмотра ВАР.

"Бенфика" Португалия - "Бавария" Германия 0:4

Голы: Сане, 70 - 0:1, Эвертон (аг), 80 - 0:2, Левандовски, 82 - 0:3, Сане, 84 - 0:4

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда (Диогу Гонсалвеш, 40), Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Жоау Мариу (Таарабт, 81), Вайгль, Рафа Силва (Пицци, 80), Яремчук (Эвертон, 76), Нуньес (Гонсалу Рамуш, 81).

"Бавария": Нойер, Павар (Гнабри, 66), Зюле, Упамекано, Эрнандес (Ричардс, 85), Забитцер (Толиссо, 86), Киммих, Мюллер (Станишич, 77), Левандовски, Коман (Мусиала, 86), Сане.

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