"Челси" разгромил "Мальме" в Лиге Чемпионов

Фото: твиттер "Челси"

В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Челси" разгромил "Мальме".

"Аристократы" занимают в группе второе место, имея в активе 6 очков. Они опережают "Зенит" на три очка и на столько же отстают от "Ювентуса".

"Челси" Англия - "Мальме" Швеция 4:0

Голы: Кристенсен, 9 - 1:0, Жоржиньо (пен), 21 - 2:0, Хавертц, 48 - 3:0, Жоржиньо (пен), 57 - 4:0

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 66), Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл (Алонсо, 66), Жоржиньо, Канте (Сауль, 65), Маунт, Лукаку (Хавертц, 23), Вернер (Хадсон-Одои, 44).

"Мальме": Далин (Диавара, 46), Ларссон, Нильсен, Брурссон, Ольссон, Бергет (Мойсандер, 84), Кристиансен (Налич, 58), Пенья (Ракип, 58), Инносент, Бирманчевич (Абубакари, 46), Чолак.

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