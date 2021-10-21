"Вильярреал" уверенно обыграл "Янг Бойз", "Лилль" сыграл вничью с "Севильей"
Фото: твиттер "Вильярреала"
В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Вильярреал" на выезде разгромил "Янг Бойз".
"Янг Бойз" Швейцария - "Вильярреал" Испания 1:4
Голы: Пино, 6 - 0:1, Жерар Морено, 16 - 0:2, Элиа, 77 - 1:2, Альберто Морено, 88 - 1:3, Чуквуэзе, 90 - 1:4
"Янг Бойз": фон Балльмос, Лефор (Хефти, 62), Лаупер, Камара, Гарсия, Мартинс Перейра (Ридер, 70), Фасснахт (Мамбимби, 90), Эбишер, Нгамале, Сьебатшо (Канга, 70), Элиа.
"Вильярреал": Рульи, Альбиоль (Манди, 83), Пау Торрес, Фойт, Пино (Мойсес Гомес, 89), Педраса, Капу, Коклен (Альберто Морено, 69), Парехо, Жерар Морено, Данджума (Чуквуэзе, 89).
В другом матче "Лилль" и "Севилья" расписали безголевую ничью.
"Лилль" Франция - "Севилья" Испания 0:0
"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Саншеш (Иконе, 71), Андре, Онана (Шека, 71), Йылмаз, Дэвид (Веа, 82), Бамба.
"Севилья": Буну, Навас, Рекик (Жордан, 57), Диего Карлос, Акунья (Аугустинссон, 65), Фернандо, Дилэйни, Окампос (Ламела, 74), Оливер Торрес (Гомес, 64), Сусо (Ракитич, 74), Рафа Мир.
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