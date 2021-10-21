Роналду побил рекорд Касильяса по количеству матчей в еврокубках

Фото: твиттер "МЮ"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду принял участие в игре Лиги Чемпионов против "Аталанты" (3:2).

Как сообщает MisterChip, для Роналду эта игра стала 187-й в еврокубках.

Таким образом, португалец побил рекорд Икера Касильяса (186 матчей) по количеству матчей в еврокубках.

Роналду провел 183 игры в Лиге Чемпионов, а также по два матча в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

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