В "Спартаке" отреагировали на избиение журналиста РБК

Фото: сайт "Спартака"

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на избиение журналиста РБК Александра Щеголева на игре против "Лестера" (3:4).

"Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона. Личность нападавшего установлена. Сотрудники службы безопасности и пресс-служба находятся в контакте с потерпевшим", - заявил Зеленов.

По информации от журналиста Сергея Егорова, нападавшим был глава фан-клуба "Спартака" Валентин Коршунов.

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