Главные новости дня: 20 октября

Фото: твиттер "Ювентуса"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 октября.

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге Чемпионов.

"Барселона" минимально переиграла киевское "Динамо".

Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Аталантой".

Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов можно ознакомиться здесь.

"Спартак" с хоккейным счетом проиграл "Лестеру" в Лиге Европы.

Шотландия опять обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

"Тамбов" официально признан банкротом.

"Ньюкасл" уволил главного тренера.

"Барселона" объявила о продлении контракта с Ансу Фати.

Несколько европейских футбольных федераций выдвинули ультиматум ФИФА из-за реформы чемпионата мира.

ПСЖ предложит Килиану Мбаппе необычный контракт.

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