Главные новости дня: 20 октября

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Главные новости дня: 20 октябряФото: твиттер "Ювентуса"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 октября.

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге Чемпионов.

"Барселона" минимально переиграла киевское "Динамо".

Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Аталантой".

Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов можно ознакомиться здесь.

"Спартак" с хоккейным счетом проиграл "Лестеру" в Лиге Европы.

Шотландия опять обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

"Тамбов" официально признан банкротом.

"Ньюкасл" уволил главного тренера.

"Барселона" объявила о продлении контракта с Ансу Фати.

Несколько европейских футбольных федераций выдвинули ультиматум ФИФА из-за реформы чемпионата мира.

ПСЖ предложит Килиану Мбаппе необычный контракт.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Неудачи "Зенита" и "Динамо", волевая победа "МЮ", разгромы от "Баварии" и "Челси": все результаты ЛЧ 20 октября

Неудачи "Зенита" и "Динамо", волевая победа "МЮ", разгромы от "Баварии" и "Челси": все результаты ЛЧ 20 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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