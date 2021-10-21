Главные новости дня: 20 октября
Фото: твиттер "Ювентуса"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 20 октября.
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге Чемпионов.
"Барселона" минимально переиграла киевское "Динамо".
Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Аталантой".
Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов можно ознакомиться здесь.
"Спартак" с хоккейным счетом проиграл "Лестеру" в Лиге Европы.
Шотландия опять обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
"Тамбов" официально признан банкротом.
"Ньюкасл" уволил главного тренера.
"Барселона" объявила о продлении контракта с Ансу Фати.
Несколько европейских футбольных федераций выдвинули ультиматум ФИФА из-за реформы чемпионата мира.
ПСЖ предложит Килиану Мбаппе необычный контракт.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 октября
-
Семак прокомментировал поражение от "Ювентуса"
-
Роналду побил рекорд Лиги Чемпионов
-
Неудачи "Зенита" и "Динамо", волевая победа "МЮ", разгромы от "Баварии" и "Челси": все результаты ЛЧ 20 октября
-
В "Спартаке" отреагировали на избиение журналиста РБК
-
Роналду побил рекорд Касильяса по количеству матчей в еврокубках
-
"Вильярреал" уверенно обыграл "Янг Бойз", "Лилль" сыграл вничью с "Севильей"
-
"Челси" разгромил "Мальме" в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" уверенно разобралась с "Бенфикой"
-
Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Аталантой"
-
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге Чемпионов
-
"Челси" теряет Лукаку и Вернера
-
"Барселона" объявила о продлении контракта с Фати
-
Стали известны детали драки пьяного болельщика и журналиста на игре "Спартак" - "Лестер"
-
Пике повторил рекорд по голам в Лиге Чемпионов среди защитников
-
Фанаты "Спартака" поддержали Виторию после поражения от "Лестера"
-
Агент Головина рассказал, почему футболист не сыграет против ПСВ
-
Пьяный болельщик с ВИП-сектора избил журналиста РБК после игры "Спартак" против "Лестера"
-
"РБ Зальцбург" обыграл "Вольфсбург" в матче Лиги Чемпионов
-
"Барселона" минимально переиграла киевское "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18