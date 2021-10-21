Орлов высказался о будущем Дзюбы в "Зените"

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о форме нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"От Дзюбы было, конечно, очень мало помощи в атаке. Он молодец - хорошо играл на угловых у своих ворот. Однако этого мало для Дзюбы, он центральный форвард. И когда вышел Азмун, сразу стало понятно, что нужен скоростной нападающий. И я думаю, что это уже ближайшее будущее "Зенита".

В текущем сезоне Дзюба еще поможет "Зениту", однако клубу нужен очень быстрый форвард. У Артема скорости уже не те. У Дзюбы старая слава. Помните, тренер Словении перед игрой сказал: "Как хорошо, что в составе россиян нет Дзюбы. Мы так его боялись". Его бэкграунд еще напоминает о себе, однако только в печати и разговорах. А на футбольном поле - увы, не получилось.

Одна из проблема "Зенита" сейчас. Возможно, зимой уже нужно искать какого-то нападающего", - приводит слова Орлова "Эхо Москвы".

В этом сезоне Дзюба провел 15 игр, забил пять голов и отдал четыре ассиста.

Читайте также: Уткин отреагировал на слова Дзюбы про льва. | http://soccernews.ru